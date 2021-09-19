Названа категория людей, которая неуязвима перед коронавирусом

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Люди, болеющие простудой, не могут заразиться ковидом. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ», — цитирует его URA.RU.

Как пояснил ученый, болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, потому что в организме вырабатывается интерферон.

С начала пандемии в России выявлено 7 274 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 198 218 летальных исходов, выздоровели 6 498 682 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что ученые раскрыли опасность эволюционировавшего коронавируса.