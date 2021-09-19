Недешево, но сердито: петербуржцу пицца обошлась в 9 тыс. рублей

Мошенники обманули пожилого петербуржца, когда тот пытался заказать пиццу. Еду горожанин оплатил на поддельном сайте.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, пенсионер остался и без денег, и без пиццы.

Мужчина хотел оформить доставку через сайт, однако площадка оказалась мошеннической.

71-летний местный житель отправился в отдел полиции, когда понял, что попался на удочку злоумышленников. Оказалось, что пострадавший в Интернете нашел некий сайт, сделал заказ, а затем ввел данные своей банковской карты.

В итоге, платформа оказалась фальшивой. С карты пенсионера списали девять тысяч рублей. Когда мужчина понял, что ни пиццы, ни денег ему уже не привезут, то отправился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о другом способе, также с помощью пиццы, обкрадывать граждан.