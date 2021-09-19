Беременная женщина и подросток находились в упавшей в пропасть в Крыму машине

Беременная женщина и подросток находились в упавшей в пропасть в Крыму машине
На месте работают спасатели. Фото: 82.rosguard.gov.ru

Внутри упавшего в пропасть автомобиля в Крыму находились беременная женщина и 13-летний подросток.

«В салоне автотранспорта находились четыре пассажира, среди которых 13-летний подросток и беременная женщина», – сообщается на официальном сайте Росгвардии в Крыму.

В Крыму автомобиль с четырьмя пассажирами упал прямо в обрыв. Инцидент произошел неподалеку от крымского поселка Форос.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

В автомобилей находились трое взрослых и один несовершеннолетний. Отмечается, что все они живы и находятся в сознании. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, одна из машин перекрыла крайнюю правую полосу движения.

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