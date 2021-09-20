Россиянам спишут долги на 1,6 миллиарда рублей

Россиянам спишут долги на 1,6 миллиарда рублей
Очень скоро у граждан появится возможность подать заявку удаленно через «Госуслуги». Фото: Baltphoto

Долги россиян более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.

За первый год действия упрощенной процедуры банкротства получили 12 тысяч обращений, из них по пять тысяч инициирована процедура внесудебного банкротства. Ее завершили в отношении 2,5 тысячи россиян. Об этом сообщает Минэкономразвития.

Торосов отметил, что на данный момент эксперты работают над улучшением процедуры внесудебного банкротства. Очень скоро у граждан появится возможность подать заявку удаленно через «Госуслуги». Такой законопроект разработали в Минэкономразвития.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России сократились выдачи ипотеки. Так, в августе выдали на 21,4% меньше кредитов, чем за аналогичный месяц годом ранее.

долги Минэкономразвития Россия списание долгов


 

Новости партнеров
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам спишут долги на 1,6 миллиарда рублей
Наташа Королева рассказала, сколько заработала на внебрачной дочери
Обработаны 45% бюллетеней: «Единая Россия» уверенно лидирует
На Пулковском жестко столкнулись две машины
Обнародованы первые данные обработки протоколов по выборам в Госдуму по ...
Россиянам рассказали, когда хоть немного потеплеет
Кажется, можно ложиться спать: Итоги выборов подведут, скорее всего, к утру
ЦИК: обработаны более 33% протоколов УИК в Госдуму. «ЕР» уверенно лидирует