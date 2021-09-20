Россиянам спишут долги на 1,6 миллиарда рублей

Очень скоро у граждан появится возможность подать заявку удаленно через «Госуслуги». Фото: Baltphoto

Очень скоро у граждан появится возможность подать заявку удаленно через «Госуслуги». Фото: Baltphoto

Долги россиян более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.

За первый год действия упрощенной процедуры банкротства получили 12 тысяч обращений, из них по пять тысяч инициирована процедура внесудебного банкротства. Ее завершили в отношении 2,5 тысячи россиян. Об этом сообщает Минэкономразвития.

Торосов отметил, что на данный момент эксперты работают над улучшением процедуры внесудебного банкротства. Очень скоро у граждан появится возможность подать заявку удаленно через «Госуслуги». Такой законопроект разработали в Минэкономразвития.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России сократились выдачи ипотеки. Так, в августе выдали на 21,4% меньше кредитов, чем за аналогичный месяц годом ранее.