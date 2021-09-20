Вирусолог назвал неуязвимую перед COVID-19 категорию людей

После выздоровления риск заражения снова появляется — тогда ковид может протекать тяжелее. Фото: pixabay

После выздоровления риск заражения снова появляется — тогда ковид может протекать тяжелее. Фото: pixabay

Ученый, член-корреспондент РАН Петр Чумаков назвал категорию людей, которым не грозит ковид.

Так, он уверен, что люди, болеющим простудой или ОРВИ, не страшен ковид. Чумаков объяснил это тем, что при болезни нельзя заразиться другим вирусом, потому что в организме человека вырабатывается интерферон. Об этом сообщает URA.RU.

Он отметил, что после выздоровления риск заражения снова появляется — тогда ковид может протекать тяжелее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 229 млн 53 тыс. 105 человек. По данным SCMP на воскресенье, 19 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 702 тыс. 475 человек. На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США.