Кардиолог назвал самых уязвимых для сердечно-сосудистых заболеваний людей

Заболевания сердца могут грозить тем, кто прошли курс химиотерапии Фото: Pixabay

Заболевания сердца могут грозить тем, кто прошли курс химиотерапии Фото: Pixabay

Кардиолог Ольга Козлова рассказала, для кого опасны заболевания сердца.

Так, на первом месте в рейтинге у доктора оказались диабетики из-за повышенного уровня холестерина и нарушенного липидного баланса. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Козлова отметила, что у мужчин болезни сердца развиваются раньше, чем у женщин. Если говорить о сочетании рака и сердечно-сосудистых заболеваний, то женщинам это грозит больше.

Заболевания сердца могут грозить тем, кто прошли курс химиотерапии. Развитием их может послужить немолодой возраст и малоподвижный образ жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали о симптомах, которые могут указывать на проблемы с сердцем. Внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию сердечных заболеваний