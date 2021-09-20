Дистанционное измерение артериального давления внедрят по всей России

Пилот идет уже второй год в 25 регионах России. Фото: pixabay

Пилот идет уже второй год в 25 регионах России. Фото: pixabay

В Минздраве рассказали о проекте, который способствует снижению числа заболеваний сердца и сосудов, а также уменьшает количество вызовов скорой помощи. Так через два года медики смогут измерять давление всем российским гипертоникам удаленно, с помощью «умных» тонометров.

Удаленное измерение давления у гипертоников опробовали в некоторых регионах, и теперь хотят внедрить по всей России, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко Людям, которым необходима такая функция, бесплатно раздадут тонометр с возможностью автоматической передачи данных их доктору. Пилот идет уже второй год в 25 регионах России. Об этом сообщает Минздрав.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британские медики рассказали, как снизить давление без лекарств. Специалисты из Великобритании рассказали, что силовые тренировки способствуют снижению повышенного артериального давления.