Диетолог перечислил запрещенные при постковидном синдроме продукты

Так, при постковидном синдроме в организме отмечается повышение воспалительной активности. Фото: Pixabay

Так, при постковидном синдроме в организме отмечается повышение воспалительной активности. Фото: Pixabay

При постковидном синдроме лучше не есть продукты, провоцирующие воспаления. Об этом заявил врач Михаил Гинзбург.

Так, при постковидном синдроме в организме отмечается повышение воспалительной активности. Это же характерно для возрастных болезней — гипертонии, атеросклерозов, рака. Об этом сообщает URA.RU.

Доктор назвал продукты, которые лучше убрать из рациона при синдроме: сахар, выпечка, рис, картофель, подсолнечное масло, красное мясо маргарин, сосиски.

Среди рекомендованных продуктов он перечислил: рыба, фрукты, молочные продукты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 229 млн 53 тыс. 105 человек. По данным SCMP на воскресенье, 19 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 702 тыс. 475 человек.