В Ленобласти молодой инженер вылетел в кювет и разбился насмерть

Мужчина наехал на дерево и скончался на месте в результате ДТП. Фото: Pixabay

Мужчина наехал на дерево и скончался на месте в результате ДТП. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 25-летний молодой человек. Парень решил обогнать по «встречке», вылетел в кювет и въехал в дерево.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в машине была пассажирка. 22-летняя девушка, работающая в страховой компании, уцелела.

Авария случилась 19 сентября, примерно в 19:00, на 8 километре автодороги «Молодежное – Верхнее Черкасово». Водитель Тойоты решил обогнать авто по встречной полосе. Во избежание столкновения с машиной ему пришлось съехать в кювет. Затем транспортное средство въехало в дерево.

Водитель, работающий инженером в компании занимающейся металлобработкой, скончался на месте. Его пассажирка с ссадинами рук, после оказания медпомощи, отпущена домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция проводит проверку после травмирования ребенка в ДТП в Ленобласти.