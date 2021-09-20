Назван необходимый при смене времен года витамин

Назван необходимый при смене времен года витамин
Лучше всего осенью нужно хорошо питаться мысом, курицей, рыбой, яйцами, молоком, кефиром, йогуртом и сыром. Фото: pixabay

Турецкий доктор Джума Эмироглу (Cuma Emiroglu) рассказал, какой при смене времен года необходимо употреблять витамин. Им оказался витамин B12. Врач назвал продукты, которые особенно важно есть в эту пору.

Врач отметил, что с приходом холодов обмен веществ замедляется, а иммунитет слабеет. Также появляется состояние подавленности и депрессии. Справиться с ними помогут продукты с содержанием белка и кальция. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Доктор обращает внимание, что дефицит витамина B12 плохо влияет на нервную систему, это может стать причиной депрессии, проблем с памятью, перепадов настроения, трудностей в обучении.

Лучше всего осенью нужно хорошо питаться мысом, курицей, рыбой, яйцами, молоком, кефиром, йогуртом и сыром.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о витаминах, продлевающих жизнь.

Витамин B12 здоровье мнение врача мнение эксперта осень


 

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