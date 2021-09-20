В Петербурге пьяная хозяйка до полусмерти избила собаку

Несчастное животное жители дома по Гатчинскому шоссе нашли в мусорном баке.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Правоохранительные органы Красносельского района Петербурга начали проверку после сообщения о жестоком обращении с собакой. Так, 18 сентября в полицию обратились жители дома №8 на Гатчинскому шоссе. Горожане нашли в мусорном баке полуживую собаку. Животное избили. Раненого пса забрали в ветеринарную лечебницу.
Началась проверка, в результате которой силовики определили, что собаку избила 37- летняя хозяйка, когда была пьяной. На следующий день женщину доставили в отдел полиции для разбирательства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заявили об исчезновении 13 видов редких животных.