В Петербурге пьяная хозяйка до полусмерти избила собаку

Несчастное животное жители дома по Гатчинскому шоссе нашли в мусорном баке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы Красносельского района Петербурга начали проверку после сообщения о жестоком обращении с собакой. Так, 18 сентября в полицию обратились жители дома №8 на Гатчинскому шоссе. Горожане нашли в мусорном баке полуживую собаку. Животное избили. Раненого пса забрали в ветеринарную лечебницу.

Началась проверка, в результате которой силовики определили, что собаку избила 37- летняя хозяйка, когда была пьяной. На следующий день женщину доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заявили об исчезновении 13 видов редких животных.