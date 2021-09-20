В Алма-Аты местный открыл стрельбу по судебным исполнителям: 5 погибших

Стрелка удалось задержать, однако без жертв не обошлось.

В крупнейшем населенный пункте республики Казахстан, в городе Алма-Аты, местный житель открыл стрельбу по судебным исполнителям. В результате погибло пять человек, в том числе два полицейских. Об этом сообщают РИА Новости 20 сентября.

Злоумышленника сумели задержать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром 20 сентября, около 9 часов по московскому времени, в восьмом корпусе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) раздалась стрельба, шесть человек погибли 19 получили огнестрельные ранения. По информации следствия, стрелок — студент вуза. При задержании он сопротивлялся, поэтому был ранен. По информации СМИ парень скончался.