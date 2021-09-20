Официально: девять пострадавших при стрельбе в Перми в тяжелом состоянии

Сам стрелок прооперирован и находится на ИВЛ.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сегодня, 20 сентября, посетил Краевую клиническую больницу в Перми. Он проверил, в каких условиях лежат пострадавшие во время стрельбы в местном университете люди. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что в тяжелом состоянии после инцидента находятся девять человек. Всего пострадали 28 человек, 20 из них нуждались в госпитализации. Еще шестеро погибли. В основном у пострадавших огнестрельные ранения, переломы и травмы позвоночника. Судя по видео, опубликованным в сети, некоторые студенты спасались из здания, прыгая из окон.

Мурашко отметил, что после стабилизации пациентов будет принято решение о том, нужно ли их переводить в другие медучреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что охранник, пытавшийся остановить пермского стрелка, находится в тяжелом состоянии.