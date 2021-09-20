Охранник, пытавшийся остановить пермского стрелка, находится в тяжелом состоянии

Почти все пострадавшие получили серьезные травмы.

Охранник Пермского государственного университета, который пытался остановить стрелка, находится сейчас в тяжелом состоянии. Об этом 20 сентября пишет ТАСС.

В медицинских службах региона отметили, что всего в больницах в тяжелом состоянии находятся около 10 пострадавших. Среди них охранник учреждения – он делал все возможное, чтобы не допустить стрельбу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Еще более десятка человек в удовлетворительном состоянии, есть те, кто в состоянии средней тяжести.

У всех потерпевших огнестрельные ранения, переломы и травмы позвоночника. По предварительным данным, сам стрелок, раненный при задержании, в реанимации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что охрана вузов Петербурга после трагедии в Перми будет усилена. По словам председателя, безопасность будет усилена не только в учебных заведениях, но и в общежитиях.