Охрана вузов Петербурга после трагедии в Перми будет усилена

Охрана вузов Петербурга после трагедии в Перми будет усилена
Трагедия в Перми Фото: СК РФ

С 20 сентября меры безопасности в высших учебных заведениях города Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут усилены в связи с трагедией в Перми.

Службам безопасности университетов было дано распоряжение усилить меры защиты, сообщил председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, ректор университета промышленных технологии и дизайна Алексей Демидов изданию «Петербургский дневник».

По словам председателя, безопасность будет усилена не только в учебных заведениях, но и в общежитиях.

В первой половине дня 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по студентам и сотрудникам государственного университета Перми. Молодой человек заранее планировал, как и где будет производить свою преступную деятельность, о чем открыто написал на своей странице Вконтакте. После инцидента, по данным Минздрава, погибло 6 человек и 24 пострадало. Виновник был ранен сотрудником ДПС и был отправлен в больницу.

Против Бекмансурова было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В Пермь прибыла бригада медиков из федеральных учреждений, а также направлены министры здравоохранения и образования Михаил Мурашко и Валерий Фальков. Учебный процесс в Перми приостановлен до полной проверки систем безопасности во всех образовательных учреждениях города. Завтрашний день объявлен днем траура.

Ранее gazeta.sbp.ru писала, что Парень был готов не только стрелять, но и убивать ножом.

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