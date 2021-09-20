На проспекте Медиков загорелось заброшенное здание

Вечером 20 сентября в Петроградском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 20:04 по московскому времени.

На проспекте Медиков, 3, в неэксплуатируемом здании, в помещении происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 20:50 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 22 человека личного состава МЧС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 17 сентября в жилом доме на улице Садовая в Бокситогорске произошел пожар. Там загорелась квартира.