В Германии обрушились с критикой на «Зеленых» из-за «Северного потока-2»

В Германии обрушились с критикой на «Зеленых» из-за «Северного потока-2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкая партия «Союз 90/Зеленые» продолжает активно выступать против газопровода «Северный поток — 2».

«Одно дело говорить и кукарекать об этом, когда ты в оппозиции, а другое – когда ты находишься в ситуации, когда ты несешь ответственность», — приводит его слова РИА «Новости».

Накануне президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

Германия северный поток - 2


 

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