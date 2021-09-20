Фура перегородила Московское шоссе у Ям-Ижоры

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Московском шоссе в районе поселка Ям-Ижора.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что дорожный инцидент случился поздним вечером 20 сентября на Московском шоссе в направлении Петербурга.
«Московское шоссе у Ям Ижоры перегородила разложившаяся фура», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Авария собирает дорожный затор по направлению в город.
«Связался с центром экстренных ситуаций, ориентировочно освободят дорогу к 2 часам ночи», — пишут участники дорожного движения.
По словам очевидцев, одну полосу уже освободили, фуру пододвинули.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга «Кадиллак» сбил подростков и скрылся с места происшествия.