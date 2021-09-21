В России за сутки выявили более 19 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки выявили более 19 тысяч зараженных коронавирусом
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 179 человек.

Об этом стало известно сегодня, 21 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 313 851 случай коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 812 случаях, за все время пандемии скончались 199 808 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 15 437 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при постковидном синдроме лучше не есть продукты, провоцирующие воспаления.

коронавирусная пандемия оперштаб Россия


 

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