На 71 улице Петербурга увеличили зоны платной парковки

Плата за стоянку автомобилей взиматься не будет до окончания всех работ. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Плата за стоянку автомобилей взиматься не будет до окончания всех работ. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

В Центральном районе Петербурга увеличили зоны платной парковки. По 71 улице будет введен частичный или полный заперт остановки транспорта.

Так, с 20 сентября водители не смогут оставлять свои машины, в частности, на участках с 1-й по 10-ую Советскую улицу. Обширный адресныйВсесь список адресов опубликован на сайте официальном Смольного.

Как сообщил Комитет по транспорту, о нововведении горожан будут предупреждать дорожные знаки. Пока что парковка будет работать в тестовом режиме, водители смогут оставлять свой транспорт в зоне платной парковки бесплатно. Точную дату запуска нового участка озвучат после завершения всех работ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как обжаловать штрафы за парковку. Заявление будет рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления. Через суд рассмотрение может растянуться на срок до 2 месяцев.