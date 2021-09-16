Комтранс рассказал петербуржцам, как обжаловать штрафы за парковку

Комтранс рассказал петербуржцам, как обжаловать штрафы за парковку
ото: Мойка78Валентин Егоршин

В петербургском Комитете по транспорту рассказали, что автовладелец, несогласный с выписанным штрафом, в течение 10 дней с момента получения бумажного или электронного постановления может его обжаловать.

Как отмечают в ведомстве, штраф может прийти за нарушение правил остановки и стоянки в зоне запрещающих знаков (3.27-3.30), а также в случае нарушения правил платной парковки — порядок обжалования в этих случаях одинаков. Важно помнить, что постановление о штрафе должно содержать информацию о месте, дате и времени совершения административного нарушения, а также фотоматериалы, запечатлевшие этот момент.

Подача заявления может осуществляться самостоятельно или через адвоката — обратиться можно как в суд общей юрисдикции (через почту, канцелярию или электронно), так и напрямую в Комитет (с помощью почты, канцелярии или ящика для корреспонденции).

В жалобе необходимо указать информацию о заявителе (включая адрес); о других участниках производства по данному делу, если таковые имеются; о лице, вынесшем постановление (в том числе его адрес); наименование жалобы; название, номер и дату принятия постановления о штрафе; доводы, согласно которым штраф должен быть обжалован; перечень фото-, видео- и других материальных доказательств; требования заявителя.

Жалоба должна быть подписана владельцем авто или его адвокатом, но в последнем случае обязательно прикрепить доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия защитника.

По информации, предоставленной Комитетом, заявление на обжалование будет рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления. Через суд рассмотрение может растянуться на срок до 2 месяцев.

Получив отказ в удовлетворении, либо по истечении указанного срока постановление вступает в законную силу, после чего штраф должен быть оплачен не позднее чем через 2 месяца.

Инфографика: Gazeta.SPb
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