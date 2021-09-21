Во вторник в Петербурге будет холодно и сухо

Во вторник в Петербурге будет холодно и сухо
Во вторник в Петербурге будет прохладно. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, обойдется без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Во вторник 21 сентября, Северная столица останется под влиянием холодного, но довольно сухого антициклона с севера. Температурный показатели вновь будут на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

«Холодно и довольно облачно, но сухо», — заключил синоптик.

Температура воздуха в дневное время составит до +8…+10 градусов, в Ленобласти столбик термометра поднимется до +11 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти сегодня ветер будет дуть восточный, северо-восточный умеренный, а атмосферное давление слабо понизится.

михаил леус новости СПб погода


 

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