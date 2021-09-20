В Ленобласти похолодает до -2 градусов во вторник

В Ленобласти похолодает до -2 градусов во вторник
В регионе ожидаются заморозки. Фото: https://pixabay.com/

Во вторник, 21 сентября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам, синоптиков пройдет небольшом дожде.

В регионе ожидаются заморозки.

Согласно данным в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток в регионе столбики термометров покажут -2 до +6 градусов. Завтра днем температура воздуха ожидается на уроне +6…+11 градусов.

Ветер будет дуть восточный, северо-восточный умеренный, а атмосферное давление слабо понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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В Ленобласти похолодает до -2 градусов во вторник
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