Пьяный водитель «Скании» устроил ДТП и перекрыл федеральную трассу

Пьяный водитель &#171;Скании&#187; устроил ДТП и перекрыл федеральную трассу
Трассу "Россия", где столкнулись две "Скании" пришлось перекрыть почти на два часа. Фото: pixabay.com

На автомобильной дороге «Россия» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пьяный водитель «Скании» въехал в другое грузовое средство «Скания», стоявшее на обочине.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября полиции сообщили об аварии на 680 км а/д «Россия».

Оказалось, что 53-летний водитель, зарегистрированный в Ленинградской области, ехал в сторону Москвы. В состоянии алкогольного опьянения мужчина въехал на «Скании» с полуприцепом в стоявший на обочине и частично на проезжей части автомобиль «Скания». Им управлял 33-летний житель республики Коми.

В ходе ДТП пострадавших нет. Однако с 21:30 до 23:17 пришлось частично перекрыть федеральную трассу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области подросток прокатился на мотоцикле и устроил ДТП.

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