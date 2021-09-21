СК разберется в обстоятельствах гибели в огне вдовы дирижёра Мравинского

В понедельник, 20 сентября, в доме №4 на Петровской набережной начался пожар. Эвакуировать успели почти всех жильцов — в огне погибла лишь 93-летняя флейтистка Александра Вавилина, вдова известного петербургского дирижера Евгения Мравинского.

Чрезвычайное происшествие привлекло внимание правоохранительных органов. В частности, петербургское управление Следственного комитета России организовало доследственную проверку — сгоревшую квартиру изучают эксперты-криминалисты, судмедэксперты, полицейские и спасатели.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии и разобраться в её причинах. По итогам проверки будет принято процессуальное решение — возможно, будут найдены основания для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что пожар в восьмиэтажном жилом доме №4 на Петровской набережной в Петроградском районе произошел днем 20 сентября. Эпицентром возгорания стали коридор и кухня в четырехкомнатной квартире: площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На борьбу с огнем направили 23 спасателя — пожарные успели эвакуировать из здания 30 человек, одному пожилому мужчине потребовалась госпитализация, о его текущем состоянии информации пока нет. К сожалению, после тушения в квартире обнаружили тело женщины. Было установлено, что погибшей является заслуженная артистка РСФСР, флейтистка и вдова дирижера Евгения Мравинского Александра Вавилина.

Вавилина являлась профессором петербургской консерватории. Её супруг, умерший в 1988 году, также был музыкальным педагогом и пианистом. К примеру, он был первым исполнил знаменитую Шестую симфонию Дмитрия Шостаковича.