На Маршала Казакова посетители кафе хотели продолжения банкета

На Маршала Казакова посетители кафе хотели продолжения банкета
Гражданин, чей день рождения отмечали в кафе на улице Маршала Казакова. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Заведение на улице Маршала Казакова в Петербурге закрывалось, однако посетители, отмечавшие день рождения, совсем не хотели заканчивать кутеж.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 21 сентября, полиция вовремя подоспела к кафе, где назревал конфликт.

Оказалось, что около 02:30 администратор заведения попросил посетителей, граждан одной из стран ближнего зарубежья, покинуть заведение, ведь кафе закрывалось. Это послужило поводом для начала конфликта. Однако оперативное реагирование полицейских позволило избежать более серьезного развития событий.

В отдел полиции были доставлены семеро мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Всех их привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сход против мигрантов в подмосковном поселке завершился после появления главы округа.

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