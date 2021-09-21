На скамейке по Суздальскому проспекту сидел мужчина. Оказалось мертв

На скамейке в Петербурге нашли труп мужчины. Фото: Pixabay

На скамейке в Петербурге нашли труп мужчины. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга женщина обнаружила на скамейке труп.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября, в дежурную часть обратилась гражданка. Она рассказала, что на спортивной площадке на скамейке заметила труп неизвестного мужчины.

Место происшествие располагается по Суздальскому проспекту у дома №61.

Правоохранители выехали на место случившегося. Оказалось, что гражданин скончался сидя. Мужчине на вид около 60 лет. На его теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Гражданин был плотного телосложения, ростом примерно 170-175 сантиметров, его волосы темно-русые с сединой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцевском районе Ленинградской области обнаружили труп неизвестного мужчины в состоянии гниения. Сотрудники полиции проводят проверку.