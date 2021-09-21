В Петербурге можно стать донором волос для прошедших химиотерапию

В ходе акции донорства для волос в Петербурге жителям предлагают стать донорами париков для людей, потерявших волосы из-за заболеваний или химического лечения.

Акция донорства волос проходит несколько раз в месяц. Ближайшая дата запланирована на 27 сентября в парикмахерской на Казанской улице по предварительной записи.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», волосы донора должны быть здоровыми, длиной 30 и более сантиметров, быть без седины или с минимальным ее содержанием, а также у донора не должно быть секущихся кончиков. Из пожертвованных волос в британском фонде «Маленькая принцесса» сделают парики и переправят нуждающимся россиянам. К сожалению, в России подобных фондов пока не существует.

Каждому, кто участвовал в акции, по словам руководителя отдела по связям с общественностью салона красоты Екатерина Тарарак, будет выдан сертификат о том, что волосы пожертвованы на парик.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 сентября, в ТЦ «Невский центр» прошла социальная акция День Донора, где сдала кровь семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина.