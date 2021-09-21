Путин объявил о восстановлении российской экономики

Президент заверил, спад, вызванный пандемией, удалось преодолеть.

Президент России Владимир Путин рассказал, что российская экономика наконец полностью восстановилась после эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам сегодня, 21 сентября.

Политик отметил, что недавно можно было говорить о том, что экономика «в целом восстановилась», но сейчас речь идет о полном преодолении спада. На данный момент, уверяет Путин, ВВП РФ вышел на докризисный уровень. При этом, добавил президент, во многих странах в мире ситуация до сих пор нестабильная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 3 млн россиян ожидает повышение зарплаты после увеличения МРОТ. МРОТ в 2022 году составит 13,6 тысяч рублей.