Путин объявил о восстановлении российской экономики

Путин объявил о восстановлении российской экономики
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Фото: скриншот трансляции

Президент заверил, спад, вызванный пандемией, удалось преодолеть.

Президент России Владимир Путин рассказал, что российская экономика наконец полностью восстановилась после эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам сегодня, 21 сентября.

Политик отметил, что недавно можно было говорить о том, что экономика «в целом восстановилась», но сейчас речь идет о полном преодолении спада. На данный момент, уверяет Путин, ВВП РФ вышел на докризисный уровень. При этом, добавил президент, во многих странах в мире ситуация до сих пор нестабильная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 3 млн россиян ожидает повышение зарплаты после увеличения МРОТ. МРОТ в 2022 году составит 13,6 тысяч рублей.

владимир путин пандемия экономика


 

Новости партнеров
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Путин: переезд «Газпрома» в Петербург даст городу дополнительные 17 миллиардов рублей
Путин: переезд «Газпрома» в Петербург даст городу дополнительные 17 миллиардов рублей
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин объявил о восстановлении российской экономики
3 млн россиян ожидает повышение зарплаты после увеличения МРОТ
В суд ушло дело о хищении почти 200 млн при реставрации консерватории
В Петербурге беременным рекомендуют вакцину от COVID
Пьяные гонщики напали на полицейских после погони со стрельбой в Петербурге
Веломарафон ограничит движение транспорта в поселке Парголово
Сгорело сгораемое: спасатели потушили пожар в Skoda на Коммунаров
На Дачном хулиган прыгал по припаркованной машине и громил все вокруг