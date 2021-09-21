В Петербурге скончался пианист Сергей Мальцев

В Петербурге скончался пианист Сергей Мальцев
Пианист умер по непонятной причине. Фото: пресс-служба Санкт­-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского­-Корсакова

Музыкант умер на 80-м году жизни.

В Санкт-Петербург ушел из жизни пианист Сергей Мальцев. Он умер на 80-м году жизни. Об этом сегодня, 21 сентября, рассказал в пресс-службе петербургской консерватории, в которой работал музыкант.

Обстоятельства смерти не уточняются. Время и место прощания с Мальцевым сообщат позже. Напоминаем, что пианист является выпускником фортепианного факультета консерватории. Он выступал и сольно, и в составе ансамбля филармонии Ленинграда и других городов. В последнее врем Мальцев преподавал в университете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умерла художница Нина Квитницкая. Известно, что женщину нашли мертвой в своей квартире на Брюсовом переулке. Причина смерти — проблемы с сердцем.

новости СПб пианист сергей мальцев


 

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