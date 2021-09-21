В Московском районе загорелась деревянная постройка

В Московском районе загорелась деревянная постройка
В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Московском районе Северной столицы.

Так, сегодня, 21 сентября в восемь часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: улица Пилотов, дом 61. Сгорела деревянная небольшая постройка. Об этом сообщил ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В половине десятого вечера огонь потушили. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали: две спецмашины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга пять сотрудников МЧС боролись с огнем, вспыхнувшим в автомобиле марки Skoda. По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 21 сентября пожарные машины отправились на улицу Коммунаров, к дому №120 корпуса 1. Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 13:19.

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