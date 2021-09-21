Прививочный тур на три дня в Сербию обойдется российским туристам в 13,8 тысячи рублей

В Сербию можно въехать без визы. Фото: pixabay

В Сербию можно въехать без визы. Фото: pixabay

Трехдневный прививочный тур в Сербию обойдется жителям России от в 13,8 тысяч рублей.

Так, самую демократичную цену предлагает компания «Веди Групп» — тур в Сербию обойдется от 161 евро (13,8 тысячи рублей) на одного. В поездку включено проживание в двухместном номере с завтраками, запись на прививку, сопровождение до места вакцинации и обратно и медстраховка. Если человек планирует лететь один, получится дороже — 246 евро (21,1 тысячи рублей). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Примечательно, что прививку иностранцам в Сербии делают препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm бесплатно. В страну можно въехать без визы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предложили ввести обязательную прививку от ковида для детей. Об этом заявил главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов.