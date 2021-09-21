Май оказался самым невыгодным месяцем для отдыха в 2022 году

Май оказался самым невыгодным месяцем для отдыха в 2022 году
Россияне успеют отдохнуть 31 декабря, новогодние каникулы продлятся с первого по девятое января. Фото: pexels

Апрель, июнь и декабрь назвали самыми лучшими месяцами для отпуска в следующем 2022 году, а вот в мае лучше не отдыхать.

Россияне успеют отдохнуть 31 декабря, новогодние каникулы продлятся с первого по девятое января. Самым невыгодным месяцем для отдыха май назвала преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева. Об этом сообщает РИА Новости.

Отдыхать дополнительно в январе нет смысла из-за новогодних каникул. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно, отмечает она. Итак, самыми финансово благополучными месяцами месяцами для отпусков в следующем году будут апрель и июнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в психоанализе существует феномен — синдром дня рождения, или синдром именинника. Он связан с тем, что у человека при приближении к дате рождения могут возникать психологические переживания по поводу возраста или собственной успешности.

2022 год май майские праздники мнение эксперта


 

Новости партнеров
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
Кошмар для финансистов Ленобласти: КАД-2 превращается в ЗСД
Кошмар для финансистов Ленобласти: КАД-2 превращается в ЗСД
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Май оказался самым невыгодным месяцем для отдыха в 2022 году
ВОЗ: 99% связанных с коронавирусом летальных исходов приходится на ...
Премьер-министр Великобритании Джонсон впервые подтвердил, что у него ...
Отец на допросе назвал напавшего на пермский вуз добрым и спокойным
Синоптики спрогнозировали самый холодный сентябрь в XXI веке
Прививочный тур на три дня в Сербию обойдется российским туристам в 13,8 ...
Эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
В Московском районе загорелась деревянная постройка