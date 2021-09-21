Май оказался самым невыгодным месяцем для отдыха в 2022 году

Апрель, июнь и декабрь назвали самыми лучшими месяцами для отпуска в следующем 2022 году, а вот в мае лучше не отдыхать.

Россияне успеют отдохнуть 31 декабря, новогодние каникулы продлятся с первого по девятое января. Самым невыгодным месяцем для отдыха май назвала преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева. Об этом сообщает РИА Новости.

Отдыхать дополнительно в январе нет смысла из-за новогодних каникул. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно, отмечает она. Итак, самыми финансово благополучными месяцами месяцами для отпусков в следующем году будут апрель и июнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в психоанализе существует феномен — синдром дня рождения, или синдром именинника. Он связан с тем, что у человека при приближении к дате рождения могут возникать психологические переживания по поводу возраста или собственной успешности.