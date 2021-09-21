Байден заявил об отсутствии у США стремления развязывать новую холодную войну

Байден заявил об отсутствии у США стремления развязывать новую холодную войну
Так, США укрепляет свою инфраструктуру для более эффективной защиты от иностранных хакеров. Фото: скриншот Instagram

США не хотят развязывать новую холодную войну и не желают видеть мир разрозненным. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он обратил внимание, что Штаты выступают за разработку единых правил безопасного поведения стран в киберпространстве. Так, США укрепляет свою инфраструктуру для более эффективной защиты от иностранных хакеров. Об этом сообщает The Telegraph.

Байден отметил, что они оставляют за собой право реагировать на кибератаки, которые им угрожают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпинем предолжил проведение саммит. Цзиньпинь отреагировал не однозначно. Он отказался от этой идеи. Глава Китая потребовал от США смягчить риторику в отношении Поднебесной. Так, несколько официальных лиц Штатов сделали вывод, что Китай продолжает вести со страной жесткую игру.

Джо Байден киберпространство мир США холодная война


 

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