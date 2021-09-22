Центробанк хочет усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

Центробанк хочет усилить контроль за пополнением карт через банкоматы
ЦБ предлагает усиление контроля за пополнением карт в банкоматах. Фото: pixabay

В Российской Федерации необходимо ужесточить наблюдение банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с возможностью приема наличных средств. Это может помочь в борьбе с мошенничеством. Об этом заявили в Центробанке России.

РБК пишет, что схемы у преступников связаны со внесением денег через терминал и банкоматы.

Центральный банк намеревается начать использование антифрод ко всем платежам, включая переводы через терминалы.

Известно, что антифрод-системы — это специальные программы, которые не дают совершить мошеннические транзакции. Они анализируют каждый перевод и присваивают метку, характеризующую надежность транзакции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскачество опровергло факт мошенничества через Госуслуги.

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