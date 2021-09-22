На улице Бармалеева загорелась трехкомнатная квартира

На улице Бармалеева загорелась трехкомнатная квартира
На Бармалеева тушили "трешку". Фото: "Яндекс.карты"

В Петроградском районе Петербурга стало известно о пожаре в квартире. 15 МЧСников были направлены на тушение данного возгорания.

По сведениям петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 22 сентября пожарные машины мчались к дому №26 на улице Бармалеева.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 02:20 .

Пожар произошел в отдельной трехкомнатной квартире. Там горела обстановка а на площади пять квадратных метров.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через час, к 03:18.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

О пострадавших ведомству не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Шафировском проспекте горели четыре гаража. Была угроза распространения огня.

новости СПб пожар происшествие улица бармалеева


 

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