На улице Бармалеева загорелась трехкомнатная квартира

В Петроградском районе Петербурга стало известно о пожаре в квартире. 15 МЧСников были направлены на тушение данного возгорания.
По сведениям петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 22 сентября пожарные машины мчались к дому №26 на улице Бармалеева.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 02:20 .
Пожар произошел в отдельной трехкомнатной квартире. Там горела обстановка а на площади пять квадратных метров.
Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через час, к 03:18.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.
О пострадавших ведомству не сообщалось.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Шафировском проспекте горели четыре гаража. Была угроза распространения огня.