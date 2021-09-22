Стало известно, сколько человек в мире умерли COVID-19

В мире от коронавируса умерло почти 5 млн человек. Фото: pixabay

В мире от коронавируса умерло почти 5 млн человек. Фото: pixabay

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 230 млн 394 тыс. 270 человек.

По данным SCMP на среду, 22 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 724 тыс. 464 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 43 млн 242 тыс. 302 человек, на втором месте Индия — 33 млн 531 тыс. 498, затем идет Бразилия 21 млн 247 тыс. 94 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 333 тыс. 557 человека, умер 200 тыс. 625 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что большинство случаев тяжелого протекания ковида и смертельных исходов приходится на непривитых. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.