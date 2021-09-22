В России коронавирус убил более 200 тыс. человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 706 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 333 557 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 817 случаях, за все время пандемии скончались 200 625 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 16 102 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в 2021 году от ковида умерли 15 беременных петербурженок.