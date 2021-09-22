В среду в Петербурге прогнозируют потепление до +12 градусов

Петербуржцев порадует тепло и солнце уже сегодня, 22 сентября.

В среду в Северной столице прогнозируют облачная погоду. Однако обещают и прояснениями в небе. Ночью в некоторых районах выпадут осадку, а вот днём обойдется без дождей. Об этом сообщается в городском МЧС.

Ночью же температура воздуха составит +4 …+6 градусов. Днем будет гораздо теплее, градусники покажут +10 … +12 градусов.

Северо-восточный ветер в темное время суток задует со скоростью 2-5 метров в секунду. Днем его порывы станут сильнее до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области не стали разводить Ладожский мост. Разводку перенесли на в связи с неблагополучными погодными условиями.