В Тихвине мать 14-летней рассказала о связи дочери с совершеннолетним

В Тихвине мать 14-летней рассказала о связи дочери с совершеннолетним
14-летняя девушка из Тихвина вступала в связь с 18-летним парнем. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в городе Тихвин обеспокоенная мать 14-летней девочки рассказала полиции о том, что ее дочь неоднократно вступала в половую связь с 18-летним молодым человеком.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 сентября, в 17:30, к правоохранителям обратилась 47-летняя женщина, работающая в управляющей компании. Она рассказала, что в период с 6 июля и по настоящий момент в квартире в Тихвине неработающий 18-летний парень вступал в интимные отношения с ее дочерью, которой всего 14 лет.

Материалы вскоре передадут в Следственный комитет России по Тихвинскому району.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области мать девочки обвинила мужчину в половом сношении с ее дочерью.

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