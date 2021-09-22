Подросток-наркоман обвиняется в убийстве родителей: причиной могла стать обида

Парень убил родителей после того, как покинул медучреждение. Фото: Baltphoto

Парень убил родителей после того, как покинул медучреждение. Фото: Baltphoto

Парню не понравилось, что его отправили на принудительное лечение в наркологическую клинику.

В Москве задержали 16-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве родителей. Об этом сегодня, 22 сентября, пишут РИА Новости.

Окровавленные тела мужчины и женщины нашли в квартире на улице Полярной. По предварительным данным, их зарезал сын, который недавно выписался из наркологической клиники. Там 16-летнего парня избавляли от зависимости.

Есть мнение, что подросток решился на убийство из мести. Он был недоволен решением родителей о госпитализации. Как только подросток вышел из медучреждения, он решился на страшный поступок.

«Известно, что за день до преступления молодой человек завершил лечение в наркологической клинике. Предварительно, родителей он убил в ходе бытового конфликта»,

— сказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Соседи семьи отмечают, что семью нельзя назвать благополучной. Подростка охарактеризовали как психически не стабильного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отец семейства зарезал и выбросил с 13 этажа супругу-карьеристку.