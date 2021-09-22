Facebook не доволен фамилией экс-футболиста Дмитрия Хохлова

Facebook блокирует фамилию бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова, полуавтоматически считая это оскорблением украинской нации.

На настоящий момент главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал иск в Солнцевский суд Москвы к компании Facebook, который продолжает банить все страницы, упоминающие фамилию бывшего футболиста, об этом сообщает официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы. Недоразумение вызвано созвучностью фамилии Хохлова и оскорбительным выражением в сторону украинского народа.

«Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — сообщает Дмитрий Хохлов журналу Octagon.

Кроме Facebook тренеру и его знакомым затруднительно пользоваться и сетью Instagram из-за тесной связи этих двух приложений. В аппарате по делу Хохлова Григория Шилкина сообщают, что корпорация Facebook не хотела бы сотрудничать с РФ, в связи с этим сумма штрафов Facebook от Роскомнадзора уже превысила 90 млн рублей. Заседания по делу экс-футболиста назначено на 5 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у некоторых пользователей социальных сетей существуют особенные привилегии, которые доступны далеко не всем.