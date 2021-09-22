Ученый из Петербурга рассказал, как отличить ОРВИ от гриппа

Ученый из Петербурга рассказал, как отличить ОРВИ от гриппа
В первые дни заболевания можно легко спутать ОРВИ с гриппом и наоборот. Фото: unsplash

Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в Петербурге, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал, чем отличаются симптомы ОРВИ и гриппа.

Специалист утверждает, что грипп проявляется повышением температуры тела, головной болью и кашлем. Отличительной особенностью этого заболевания является отсутствие насморка, пишет «Российская газета».

ОРВИ при этом нельзя назвать отдельным заболеванием, это скорее группа болезней с похожей симптоматикой. К примеру, к острым респираторным вирусным инфекциям относится парагрипп, на который указывают такие симптомы, как высокая температура, ларингит, осиплость и, порой, отсутствие голоса.

Лиознов обратил внимание на то, что в первые дни заболевания можно легко спутать ОРВИ с гриппом и наоборот. В последнее время к этому букету заболеваний добавился коронавирус, симптомы которого также сложно различить в первые дни.

По этой причине ученый настоятельно порекомендовал обращаться к врачу при первых симптомах заболевания и не заниматься самолечением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа.

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