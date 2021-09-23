Глава Центра Чумакова заявил о модернизации производства «КовиВака»

Глава Центра Чумакова заявил о модернизации производства &#171;КовиВака&#187;
Центр Чумакова модернизировал производство для выпуска «КовиВака». Фото: mosgorzdrav.ru

В Центре Чумакова было обновлено оборудование. Так, станет возможно выпускать больше сырья для вакцины против новой коронавирусной инфекции «КовиВак».

Так как в Центре было усовершенствовано производство, то это позволит увеличить мощности в 2-2,5 раза. Препарат против коронавируса «КовиВак»станет еще доступнее. Об этом сообщил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

По словам Айдара Ишмухаметова, всего для населения было сделано 1,5 млн доз. При этом, планируется до конца 2021 года ввести дополнительно 2,5 миллиона доз.

В пресс-службе Минобрнауки приводят слова Ишмухаметова о том, что улучшение производства прошло хорошо. И кроме того, закончить удалось раньше предполагаемого срока. В Центре уже запущено производство на новом оборудовании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России появился новый штамм коронавируса.

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Глава Центра Чумакова заявил о модернизации производства «КовиВака»
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