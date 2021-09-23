Задержан подозреваемый в краже техники на миллион рублей из магазина в Сосновом Бору

Задержан подозреваемый в краже техники на миллион рублей из магазина в Сосновом Бору
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области задержан мужчина, который украл технику на один миллион рублей из магазинов в Сосновом Бору.

Инцидент произошел 21 сентября. В салон сотовой связи, расположенный в доме №9 на проспекте Героев, через потолок пробрались грабители и вынесли смартфоны и планшеты разных марок.

В тот же день в Кудрово полиция задержала подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец Луганской области. В гараже на проезде Семенкова были обнаружены мобильные телефоны различных марок. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из домов мужчина выносил украшения, деньги, продукты, алкоголь и многое другое. Некоторые вещи он продавал случайным покупателям.

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