Jaguar почти час полыхал ночью у дома на Ленинском

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил автомобиле марки «Jaguar».

Возгорание случилось сегодня ночью, 23 сентября, у дома №160 на Ленинском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:41. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в легковом автомобиле сгорели сгораемые части. В 3:19 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга пять сотрудников МЧС боролись с огнем, вспыхнувшим в автомобиле марки Skoda.