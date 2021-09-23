Jaguar почти час полыхал ночью у дома на Ленинском

Jaguar почти час полыхал ночью у дома на Ленинском
Пожар случился на Ленинском проспекте. Фото: скриншот Google Maps

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил автомобиле марки «Jaguar».

Возгорание случилось сегодня ночью, 23 сентября, у дома №160 на Ленинском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:41. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в легковом автомобиле сгорели сгораемые части. В 3:19 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга пять сотрудников МЧС боролись с огнем, вспыхнувшим в автомобиле марки Skoda.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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