В Петергофе школьник попал под колеса иномарки

В Петергофе школьник попал под колеса иномарки
Ребенка госпитализировали. Фото: Pixabay

В Петергофе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18-летний водитель, находясь за рулем легкового автомобиля Opel Corsa сбил ребенка 9-летнего ребенка. Дорожный инцидент произошел во дворе дома 10 корпус 2 по Ботанической улице. По предварительной информации, ученик 3 класса внезапно появился из-за припаркованной машины и попал под колеса иномарки.

В результате ребенок получил рану лобной области, ушиб правого коленного сустава. В состоянии средней степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист снес байкера с пассажиркой на Большевиков.

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