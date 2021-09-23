Чемпиона России по бегу Хютте поймали в Петербурге с наркотиками в кроссовке

Российского чемпиона по бегу на короткие дистанции Александра Хютте задержали в Петербурге. По предварительным данным, его подозревают в хранении наркотических веществ, но официального подтверждения от МВД пока нет.

33-летний Александр Хютте был задержан сотрудниками правоохранительных органов на Планерной улице. У него в кроссовке обнаружили пакетик с синтетическим наркотиком — мефедроном, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах. Объем найденного не уточняется.

Напомним, что Хютте завоевал чемпионство в беге на короткие дистанции в России в период с 2010 по 2013 годы. Кроме того, он стал победителем командного чемпионата в Европе в 2011-м. Однако в 2015 году спортсмен был отстранен от соревнований из-за приема допинга и уклонения от прохождения экспертизы. В 2017 году объявили о его дисквалификации на четыре года.

В то же время стало известно, что Хютте сотрудничал с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в качестве информатора. Легкоатлет переписывался с международными спортивными органами, сообщая о соотечественниках, принимающих допинг, а также давал показания против своего тренера, надеясь сократить срок собственной дисквалификации.

Напомним, что в Москве задержали 16-летнего подростка, который убил своих родителей. По версии следствия, юноша бросился на отца и мать с ножом, желая отомстить им за принудительную госпитализацию в наркологическую лечебницу, поскольку страдал зависимостью. Кроме того, соседи этой семьи описывали школьника как психически нестабильного. Правоохранители продолжают разбираться в деталях трагедии и состоянии ребенка.