В поисках разбившегося самолета Ан-26 участвовали 140 человек

В поисках разбившегося самолета Ан-26 в Хабаровском крае участвовали 140 человек и 35 единиц техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Подтвердились данные авиаразведки МЧС России, обнаружившей самолет Ан-26 в районе горы Хребтовая. Более 5 часов потребовалось спасателям на преодоление пути по труднопроходимой, таежной местности. К сожалению, в результате катастрофы выживших нет», — рассказали в ведомстве.

Информация о пропаже самолета Ан-26 поступила 22 сентября в 18:45 по местному времени. Борт пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир. Предварительно, в самолете находилось шесть членов летного состава. Самолет совершал технический полет.

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