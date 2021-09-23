На Васильевском проверяют сообщение о минировании торговых центров

На Васильевском проверяют сообщение о минировании торговых центров
Торговые центра Васильевского района получилти сообщения о заминировании. Фото: pixabay.com

На Васильевском острове Петербурга правоохранители начали проверять информацию о заминировании торговых центров. Так, например, ТЦ «Балтийский» получил письмо о якобы предстоящем теракте на электронную почту.

Об этом сообщает «Фонтанка» в среду вечером, 23 сентября.

Так как в общественных местах могут быть установлены взрывчатые устройства, полицейские начали проводить осмотр помещений.

Неизвестные написали в адрес петербургских ТЦ Василеостровского района сообщения с угрозами.

«Балтийский», расположенный на Большом проспекте, дома «68/1, огородили лентой. Подойди к зданию сейчас никак нельзя.

На месте случившегося силовики. Сотрудникам также пришлось временно выйти из ТЦ.

По словам очевидцев происходящего, внимание полиции приковано к супермаркету «Prisma», который находится по тому же адресу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мега Парнас эвакуировали без объяснения причин. Возможно, из-за минирования.

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